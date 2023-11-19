فرنسيس يؤكد أهمية الحفاظ على الخدمة الصحية الوطنية

(أنسامد) - نوفمبر 19 - روما - أكد البابا فرنسيس بابا الفاتيكان يوم السبت، إن نظام الرعاية الصحية الإيطالي بمثابة خدمة للشعب ويجب الحفاظ عليه.



وقال البابا فرنسيس في كلمته خلال لقائه بأطباء الأنف والأذن والحنجرة وأطباء الأطفال، إنه بعد السنوات الصعبة للوباء، "يمر وضع الرعاية الصحية في إيطاليا بمرحلة صعبة جديدة ربما تكون من الناحية الهيكلية".



وتابع أن هناك نقصا مستمرا في الكوادر الطبية، مما يؤدي إلى أعباء عمل لا يمكن السيطرة عليها وما يترتب على ذلك من ترك المهن الصحية، مضيفا أن "الأزمة الاقتصادية المستمرة تؤثر على نوعية حياة المرضى والأطباء على حد سواء".



وقال فرنسيس: "من فضلكم: حافظوا على هذا النظام، فهو نظام شعبي يقدم خدمة للشعب". (أنسامد).





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