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  2. نقابات العمال تنظم احتجاجا كبيرا وسط خلاف حول حق الإضراب

نقابات العمال تنظم احتجاجا كبيرا وسط خلاف حول حق الإضراب

Redazione ANSA
(أنسامد) - نوفمبر 18 - روما - نظمت اتحادات نقابات العمال الايطالية مظاهرة كبيرة في ميدان بيازا ديل بوبولو في روماكما نظمت إضرابا عاما محدودا يوم الجمعة، احتجاجا على مشروع قانون ميزانية الحكومة لعام 2024 المعروض حاليا على البرلمان.

أصدر نائب رئيس الوزراء ووزير النقل ماتيو سالفيني أمرا قضائيا يقصر الاحتجاج ليوم واحد على أربع ساعات في قطاع النقل بعد أن قالت هيئة مراقبة الإضراب في البلاد إن الإضراب لا يفي بمتطلبات الإضراب العام ويجب إعادة جدولته.

وقالت النقابات إنها ستستأنف ضد القرار، متهمة الحكومة بمهاجمة الحق في الإضراب والهيئة الرقابية بالامتثال لمطالب السلطة التنفيذية.

وأضافت النقابات إن 60 ألف شخص شاركوا في مظاهرة روما، وإن 70% من العمال الذين دعوا للإضراب انضموا إليها.

وصرح زعيم اتحادات نقابات العمال الايطالية ماوريتسيو لانديني: "الشوارع مكتظة بطريقة لم نشهدها منذ سنوات. هذا هو أجمل وأقوى وأذكى وأقوى رد يمكن أن نقدمه لأولئك الذين قرروا فرض أمر قضائي والتشكيك في الحق في الإضراب، هذا هجوم حقيقي على الديمقراطية".

وأعلنت وزارة النقل إن الإضراب لم يكن له تأثير يذكر على شبكة السكك الحديدية، حيث لم يتم إلغاء أي قطارات فائقة السرعة، وشارك أقل من 16% من موظفي القطارات الإقليمية في الإضراب.

وقد انتقدت رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني الإضراب، قائلة إنه تم الإعلان عنه في الصيف عندما "لم أفكر حتى" في الميزانية.

كما دافعت ميلوني عن قرار الحكومة بإصدار أمر قضائي، قائلة "أفادت سلطة مستقلة أن متطلبات الإضراب العام لم يتم استيفاؤها وهذا ليس شيئا قررته، لدي احترام كبير لحقوق العمال". (أنسامد).

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