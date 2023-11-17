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  2. بييترو بارولين : يجب تجنب مهاجمة المستشفيات

بييترو بارولين : يجب تجنب مهاجمة المستشفيات

Redazione ANSA
(أنسامد) - نوفمبر 17 - روما - قال وزير خارجية الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين الجمعة، إنه يجب عدم مهاجمة المستشفيات، وذلك تعليقا على الحرب بين حماس وإسرائيل، مجددا دعوته ودعوة البابا فرنسيس لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن الذين أخذتهم حماس في هجمات 7 أكتوبر.

وأضاف في تصريحات لشبكة "سكاي" : من المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي أن هناك بعض الأماكن التي يجب حمايتها حتى في حالة الحرب، وعلى رأسها المستشفيات"، وذلك في إشارة إلى مستشفى الشفاء في غزة.

وتابع : يجب ألا يتم عرقلة العاملين في مجال الصحة أثناء قيامهم بعملهم، مضيفا : تكمن وحشية الحرب أيضًا في أنها لا تأخذ في الاعتبار أي شيء أو أي شخص.

ولفت بييترو بارولين "يصبح الهدف الوحيد هو تدمير العدو، وتدمير الخصم، ودهس حقوق الناس، وعلى رأسها الحق في الرعاية. يجب حماية هذه الأماكن من قبل الجميع. فلا يجوز لأحد أن يستخدمها لأغراضه الخاصة ولا يجوز لأحد أن يهاجمها.

وأردف : أود أن أكرر النداء الذي أطلقه البابا عدة مرات، في كل خطاب ألقاه منذ 7 أكتوبر. إن تحرير الرهائن هو نقطة أساسية لحل الوضع. هناك أطفال، وحتى رضع، ونساء حوامل، وكبار في السن، وبالغون، وشباب (بين الرهائن)، وليس الإسرائيليين فقط، بل أيضًا أشخاص من جنسيات أخرى. (أنسامد).

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