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  2. ميلوني تعلن تخصيص 1.5 مليار يورو لتجديد عقود قوات الأمن

ميلوني تعلن تخصيص 1.5 مليار يورو لتجديد عقود قوات الأمن

Redazione ANSA
(أنسامد) - نوفمبر 16 - روما - أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني أنه من بين الخمسة مليارات يورو المخصصة في مشروع قانون الموازنة 2024، للمفاوضة الجماعية الوطنية، فقد تم تخصيص 1.5 مليار يورو لتجديد عقود قوات الأمن.

وقالت ميلوني: "بناء على حسابات وزارة الاقتصاد، ومع الأخذ في الاعتبار إجمالي الرواتب ومتوسط الرواتب، وأيضا استنادا إلى أولوياتنا، سيتم تخصيص ما لا يقل عن 1.4 مليار يورو للشرطة والقوات المسلحة و100 مليون يورو أخرى لرجال الإطفاء".

وجاءت تصريحات ميلوني خلال اجتماع في مقر مجلس الوزراء بين الحكومة والنقابات وممثلي الموظفين في القوات المسلحة وقوات الشرطة ورجال الإطفاء.

وتابعت، "سيذهب إجمالي 1.5 مليار يورو بالكامل إلى القطاع الذي تمثلونه".

ويأتي ذلك في وقت تدرس الحكومة مشروع قانون يضع إجراءات جديدة بشأن الأمن والدفاع والإنقاذ العام.

وأوضحت ميلوني إن الإجراءات المتعلقة بالدفاع الواردة في مشروع القانون تهدف إلى "التغلب على هيكل عفا عليه الزمن والاعتراف بالحاجة إلى تعديل القوى العاملة في القوات المسلحة بما يتماشى مع الالتزامات المتزايدة على الساحة الوطنية والدولية". (أنسامد).

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