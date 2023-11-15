ميلوني لزيلينسكي:إيطاليا تدعم كييف من أجل سلام عادل

(أنسامد) - نوفمبر 15 - روما - أبلغت رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني الرئيس فولوديمير زيلينسكي في مكالمة هاتفية يوم الأربعاء بأن إيطاليا تدعم حملة أوكرانيا من أجل السلام العادل بعد الغزو الروسي.



وقال مكتب ميلوني في قصر كيجي: "أجرت رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني محادثة هاتفية جديدة اليوم مع رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، في إطار متابعة الاجتماع الذي عقد قبل شهر في غرناطة على هامش قمة المجموعة السياسية الأوروبية".



وأضاف البيان أن "رئيسة الوزراء ميلوني أكدت استمرار دعم الحكومة الإيطالية الشامل للسلطات الأوكرانية بهدف تحقيق سلام عادل ودائم وشامل".



ومن جهته صرح مكتب الرئيس زيلينسكي "نشكر رئيسة الوزراء والحكومة الإيطالية على دعمهما الفعال للمؤسسات وللشعب الأوكراني ".



(أنسامد).





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