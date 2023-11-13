البابا فرنسيس يدعو لتوقف الحرب في الشرق الأوسط

(أنسامد) - نوفمبر 13 - روما - جدد البابا فرنسيس بابا الفاتيكان دعوته إلى إنهاء القتال والحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس، قائلا إن لكل إنسان الحق في العيش بسلام.



وقال خلال صلاة التبشير الملائكي أمام المحتشدين في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان : لتسكت الأسلحة، فهي لن تجلب السلام أبدًا، ولنمنع الصراع من أن ينتشر." كفى، كفى أيها الإخوة، كفى".



وأضاف : يجب مساعدة الجرحى على الفور في غزة، ويجب حماية الملاجئ، ويجب إرسال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى السكان المنهكين، ولا بد من إطلاق سراح الرهائن، مشيرا إلى أنه من بين الأشخاص الذين احتجزتهم حماس كرهائن خلال هجومها في 7 اكتوبر على إسرائيل الامر الذي أدى إلى اندلاع الحرب "هناك العديد من كبار السن والأطفال".



وأكد أن كل إنسان، سواء كان مسيحيا أو يهوديا أو مسلما، أيا كان شعبه أو دينه، كل إنسان مقدس، ثمين في نظر الله، وله الحق في العيش بسلام، منوها : كل يوم أفكر في الوضع الخطير للغاية في إسرائيل وفلسطين.



وتابع : أنا قريب من جميع الذين يعانون، فلسطينيين وإسرائيليين.



أحتضنهم في هذه اللحظة المظلمة. وأصلي كثيرا من أجلهم.



واختم البابا فرنسيس كلامه قائلا : دعونا لا نفقد الأمل. دعونا نصلي، دعونا نعمل بلا كلل حتى يتغلب الشعور الإنساني على قسوة القلب. (أنسامد).





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