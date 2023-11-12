ماتاريلا : بعثات السلام تهدف لمكافحة أهوال الحرب والإرهاب

(أنسامد) - نوفمبر 12 - روما - قال الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا الأحد، في رسالة إلى وزير الدفاع جويدو كروسيتو بمناسبة إحياء ذكرى العسكريين والمدنيين الذين سقطوا في بعثات السلام الدولية، إن بعثات السلام الدولية هي جزء من الجهود المبذولة لمكافحة أهوال الحرب والإرهاب.



وأضاف ماتاريلا "إن يوم إحياء هذه الذكرى المخصص للقتلى، العسكريين والمدنيين، الذين سقطوا في بعثات حفظ السلام الدولية، يصادف الذكرى العشرين لمذبحة الناصرية، التي قُتل فيها 19 إيطاليًا - جنود وشرطة ومدنيون - في هجوم جبان"، وذلك في إشارة إلى الهجوم على قاعدة الناصرية العسكرية الإيطالية في العراق عام 2003 والذي أسفر عن مقتل 28 شخصا.



وتابع : إن شعور الحداد يرافقنا في هذا اليوم الذي توجه فيه الجمهورية أفكارها إلى العديد من الجرحى والقتلى في البعثات التي طورتها إيطاليا في السنوات الأخيرة في خدمة المجتمع الدولي وحقوق الشعوب مع التعبير عن التضامن والقرب من أسر الضحايا.



وأكد أن "المشاركة في هذه العمليات المهمة في العديد من المناطق المضطربة في العالم مؤشر على التزام بلادنا ومساهمتها في الجهود الملموسة التي يبذلها المجتمع الدولي لمكافحة أهوال وفظائع الحروب والإرهاب". (أنسامد).





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