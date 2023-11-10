تاياني : اتفاق إيطاليا وألبانيا بشأن الهجرة "حل إنساني"

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

  1. ANSAmed
  2. تاياني : اتفاق إيطاليا وألبانيا بشأن الهجرة "حل إنساني"

تاياني : اتفاق إيطاليا وألبانيا بشأن الهجرة "حل إنساني"

Redazione ANSA
(أنسامد) - نوفمبر 10 - روما - قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني يوم الخميس، إن الاتفاق الذي وقعته روما وتيرانا في وقت سابق من هذا الأسبوع والذي يقضي بإنشاء إيطاليا مراكز لإدارة الهجرة في ألبانيا بمثابة "حل إنساني" يتوافق تمامًا مع لوائح الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي.

وأضاف تاياني في تصريحات صحفية عقب مؤتمر باريس الإنساني حول غزة، أن الاتفاق مع ألبانيا "يحترم جميع قواعد الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي"، موضحا أن الاتفاق بمثابة حل "إنساني".

وأوضح أنه بموجب الاتفاقية، فإن "السفن العسكرية الإيطالية فقط" هي التي يمكنها أن تقوم بإنزال المهاجرين واللاجئين في ألبانيا، باستثناء "القاصرين والنساء الحوامل والأشخاص المستضعفين".

وشدد على ضرورة احترام قواعد الاتحاد الأوروبي، واصفا الاتفاق بأنه اتفاق "بين دولتين لهما موقع مشترك في البحر الأبيض المتوسط"، منوها أنه لا يشكل مخاطر على المستوى القانوني.

وقالت المفوضية الأوروبية الخميس، إنها "تدرس" مذكرة التفاهم التي وقعتها روما وتيرانا يوم الاثنين، والتي بموجبها ستستقبل ألبانيا ما يصل إلى 36 ألف مهاجر ولاجئ سنويا لمعالجة طلبات اللجوء في المراكز الخاضعة للإدارة الإيطالية. (أنسامد).

كل الحقوق محفوظة
Condividi
تغيير ملف تعريف الارتباط