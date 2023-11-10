تاياني : اتفاق إيطاليا وألبانيا بشأن الهجرة "حل إنساني"

(أنسامد) - نوفمبر 10 - روما - قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني يوم الخميس، إن الاتفاق الذي وقعته روما وتيرانا في وقت سابق من هذا الأسبوع والذي يقضي بإنشاء إيطاليا مراكز لإدارة الهجرة في ألبانيا بمثابة "حل إنساني" يتوافق تمامًا مع لوائح الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي.



وأضاف تاياني في تصريحات صحفية عقب مؤتمر باريس الإنساني حول غزة، أن الاتفاق مع ألبانيا "يحترم جميع قواعد الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي"، موضحا أن الاتفاق بمثابة حل "إنساني".



وأوضح أنه بموجب الاتفاقية، فإن "السفن العسكرية الإيطالية فقط" هي التي يمكنها أن تقوم بإنزال المهاجرين واللاجئين في ألبانيا، باستثناء "القاصرين والنساء الحوامل والأشخاص المستضعفين".



وشدد على ضرورة احترام قواعد الاتحاد الأوروبي، واصفا الاتفاق بأنه اتفاق "بين دولتين لهما موقع مشترك في البحر الأبيض المتوسط"، منوها أنه لا يشكل مخاطر على المستوى القانوني.



وقالت المفوضية الأوروبية الخميس، إنها "تدرس" مذكرة التفاهم التي وقعتها روما وتيرانا يوم الاثنين، والتي بموجبها ستستقبل ألبانيا ما يصل إلى 36 ألف مهاجر ولاجئ سنويا لمعالجة طلبات اللجوء في المراكز الخاضعة للإدارة الإيطالية. (أنسامد).





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