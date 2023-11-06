أضرار الفيضانات في توسكانا ترتفع إلى نصف مليار يورو

(أنسامد) - نوفمبر 6 - روما - قال حاكم إقليم توسكانا الإيطالي أوجينيو جياني، يوم الأحد إن الأضرار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية الشديدة والفيضانات التي ضربت المنطقة يوم الخميس الماضي تقدر بنصف مليار يورو.



وأضاف على هامش مؤتمر صحفي مع المستشارة الإقليمية للحماية المدنية مونيا موني : إن التقديرات الأولية للأضرار التي حدثت بالأمس قادنا إلى الحديث عن خسائر تتراوح بين 250-300 مليون إيرو، ولكن وفقا للمعلومات الواردة من رؤساء البلديات يمكنني بالفعل أن أتصور رقم نصف مليار يورو للتدخلات التي سيتم تنفيذها.



وفيما يتعلق بالوضع في المناطق الساحلية، أوضح أن هناك أيضًا حاجة إلى تحديد حجم الأضرار في بيزا وليفورنو.



لقي سبعة أشخاص مصرعهم في توسكانا بعد أن ضربت العاصفة "سياران" المنطقة مصحوبة برياح قوية وأمطار غزيرة للغاية، مما تسبب في فيضانات عارمة. وتفاقم الوضع بسبب سوء الأحوال الجوية الناجم عن عاصفة جديدة يوم السبت.



وصباح الأحد، وصف عمدة مدينة كواراتا غابرييلي روميتي الوضع في البلدة القريبة من بستويا بأنه "حرج"، ونصح السكان المحليين بالانتقال إلى الطوابق العليا وتجنب الخروج. (أنسامد).





Ottieni il codice embed