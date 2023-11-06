إتفاقية بين إيطاليا وفرنسا وألمانيا لإطلاق أريان6 وفيجا سي

(أنسامد) - نوفمبر 6 - روما - صرح وزير الأعمال والصناعة الإيطالي أدولفو أورسو يوم الاثنين إنه وقع اتفاقية مع وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير ونائب المستشار الألماني روبرت هابيك ستجعل من الممكن إطلاق صاروخي وكالة الفضاء الأوروبية أريان 6 وفيجا سي.



ووقع المسؤولون الاتفاق في القمة الوزارية لوكالة الفضاء الأوروبية المنعقدة في إشبيلية.



وتحدد الوثيقة الثلاثية برنامج عمليات الإطلاق حتى عام 2030، وهو العام الذي تهدف فيه أوروبا إلى هبوط أول رائد فضاء على سطح القمر.



وقال أورسو: "إنها نقطة تحول مهمة بالنسبة لأوروبا، وهي أكثر أهمية في ضوء الأحداث الجيوسياسية الأخيرة ويمكن أن تمهد الطريق لتقارب أوسع بشأن سياسة الصناعة الدفاعية".



وأضاف "أردنا متابعة هذا الهدف منذ الأيام الأولى للدورة البرلمانية الحالية، عندما اتفقنا، في اجتماع مع لو مير وهابيك، على وثيقة سياسية مبتكرة تحدد المسار الذي يجب على بلداننا اتباعه معا من أجل قيادة أوروبا بأكملها".



وتابع "وبالتالي فإن اتفاقية اليوم تمثل أيضًا نقلة نوعية سيكون لها تأثير على القطاعات الإستراتيجية الأخرى، إنه نجاح للصيغة الثلاثية". (أنسامد).





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