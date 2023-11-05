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البابا فرنسيس يدعو لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب

Redazione ANSA
(أنسامد) - نوفمبر 5 - روما - جدد البابا فرنسيس بابا الفاتيكان يوم الأحد دعوته إلى إنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس، وشدد على ضرورة تجنب المزيد من التصعيد للصراع.

وقال عقب تلاوة صلاة التبشير الملائكي أمام المحتشدين في ساحة القديس بطرس : أواصل التفكير في الوضع الخطير للغاية في فلسطين وإسرائيل، حيث فقد العديد من الأشخاص حياتهم. أناشدكم باسم الله أن تتوقّفوا وتعلنوا وقف إطلاق النار.

كما أعرب البابا فرنسيس عن أمله أن يتم اتخاذ جميع الإجراءات من أجل تجنب تصاعد في الصراع، مضيفا : أتمنى أن تتم مساعدة الجرحى وأن تصل المساعدات إلى سكان غزة، حيث الوضع الإنساني خطير للغاية.

وتابع : ليتم الإفراج عن الرهائن على الفور. ومن بينهم هناك أيضا العديد من الأطفال، وليعودوا إلى أهلهم! نعم، لنفكر في الأطفال، جميع الأطفال المتورطين في هذه الحرب وفي أوكرانيا وغيرها من الصراعات: بهذه الطريقة يُقتل مستقبلهم. لنصلِّ لكي نتحلّى بالقوة لكي نقول "كفى". (أنسامد).

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