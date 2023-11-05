البابا فرنسيس : الحرب تدمر كل شيء وتسلب الإنسانية

(أنسامد) - نوفمبر 5 - روما - أكد البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، أن الحرب تدمر كل شيء، بما في ذلك الإنسانية، وذلك خلال لقائه يوم السبت مع الهيئة الدولية للتجديد الكاريزماتي الكاثوليكي.



وقال البابا فرنسيس : "الحرب تدمر كل شيء، كل شيء، وتنزع الإنسانية. الحرب تدمر أيضًا ذكرى الخطوات التي تم القيام بها نحو السلام.



وأشار إلى اللقاء الذي عقده في عام 2014 مع الرئيس الإسرائيلي آنذاك شمعون بيريز ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس أبومازن في الفاتيكان.



كما تحدث فرنسيس أيضًا عن القداس الذي أقامه يوم الخميس في مقبرة الحرب في روما، التي تضم رفات جنود الكومنولث الذين لقوا حتفهم في إيطاليا خلال الحرب العالمية الثانية.



وأضاف : عند دخولي نظرت إلى القبور ورأيت أعمار الضحايا: كلهم شباب، تتراوح أعمارهم بين 20 و30 عامًا. الحرب تدمر الشباب. من فضلكم دعونا نناضل من أجل السلام، ودعونا لا نسمح بمحو ذكرى السلام هذه. (أنسامد).





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