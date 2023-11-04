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  2. إيطاليا تحتفل بيوم الوحدة الوطنية والقوات المسلحة

إيطاليا تحتفل بيوم الوحدة الوطنية والقوات المسلحة

Redazione ANSA
(أنسامد) - نوفمبر 4 - روما - وضع الرئيس سيرجيو ماتاريلا يوم السبت إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول في نصب فيتوريو إيمانويل التذكاري في روما، المعروف باسم مذبح الوطن، بمناسبة يوم الوحدة الوطنية والقوات المسلحة في إيطاليا.

وقال ماتاريلا في رسالة إلى وزير الدفاع جويدو كروسيتو، الذي كان حاضرا أيضا في الحفل: "نحتفل اليوم بيوم الوحدة الوطنية ويوم القوات المسلحة، تعبيرا عن الأشخاص الذين قرروا من خلال الاستفتاء إيطاليا موحدة".

وتابع: "إن تاريخ القوات المسلحة متشابك بشكل لا ينفصم مع إرادة الشعب الإيطالي".

وأضاف الرئيس الإيطالي : "إن الجيش الإيطالي والبحرية والقوات الجوية وشرطة الكارابينيري والشرطة المالية يدعمون حماية مؤسساتنا الحرة ودعوة إيطاليا للعيش في سلام، مما يوفر استجابة متناغمة وموثوقة في الدفاع عن حقوق كل مواطن".

ومن جانبه صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية أنطونيو تاياني على موقع X، تويتر سابقًا: "في يوم الوحدة الوطنية والقوات المسلحة، نكرم أولئك الذين ضحوا بحياتهم من أجل الوطن".

وأضاف: "شكرا لجميع الذين يرتدون الزي العسكري ويساهمون يوميا في ضمان الأمن والسلام في إيطاليا وفي جميع أنحاء العالم".

يصادف يوم الوحدة الوطنية والقوات المسلحة يوم 4 نوفمبر انتصار إيطاليا في الحرب العالمية الأولى واستكمال عملية الوحدة الوطنية.

(أنسامد).

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