إيطاليا: 6 قتلى و2 في عداد المفقودين في العواصف في توسكانا

(أنسامد) - نوفمبر 4 - روما - ارتفع عدد ضحايا الطقس السيء للغاية الذي ضرب توسكانا يوم الخميس إلى ستة بعد أن عثر رجال الإنقاذ على جثة رجل أُعلن في البداية عن فقده.



في وقت سابق، تم الإبلاغ عن مقتل ثلاثة أشخاص - اثنان في مونتيمورلو بالقرب من براتو وواحد في روسينيانو بالقرب من ليفورنو - بعد هطول أمطار غزيرة ورياح قوية جلبتها العاصفة سياران التي ضربت أجزاء كبيرة من المنطقة الوسطى والشمالية.



وقال حاكم توسكانا أوجينيو جياني بعد ذلك إن عدد القتلى ارتفع إلى خمسة.



وقد أعربت رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني عن تعازيها في الضحايا وقالت إنها "تتابع بقلق تطور الأحداث المأساوية التي ضربت توسكانا على وجه الخصوص". (أنسامد).





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