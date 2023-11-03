ميلوني تعرب عن تعازيها في ضحايا الطقس السيئ في توسكانا

(أنسامد) - نوفمبر 3 - روما - أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني يوم الجمعة، عن تعازيها في ضحايا موجة الطقس السيئ التي ضربت مدينة توسكانا.



وقال بيان صادر عن مكتب رئيسة الوزراء، إن جورجيا ميلوني تتابع بقلق تطور الأحداث المأساوية التي ضربت توسكانا على وجه الخصوص، وتعرب عن تعازيها العميقة لعائلات الضحايا، بالنيابة عنها وعن الحكومة بأكملها.



وأضاف البيان، أن ميلوني "على اتصال دائم مع وزير (الحماية المدنية) نيلو موسوميتشي ورئيس إدارة الحماية المدنية فابريزيو كورسيو والحاكم الإقليمي أوجينيو جياني ومع السلطات المختصة".



وذكرت تقارير يوم الجمعة، أن خمسة أشخاص لقوا حتفهم، وأن شخصين على الأقل في عداد المفقودين بعد أن ضربت العاصفة "سياران" أجزاء كثيرة من شمال ووسط إيطاليا، وخاصة توسكانا، مساء الخميس. (أنسامد).





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