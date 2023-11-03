إغلاق المدارس في نابولي يوم الجمعة بسبب حالة الطقس

(أنسامد) - نوفمبر 3 - روما - أعلن عمدة نابولي جايتانو مانفريدي، إغلاق المدارس يوم الجمعة بسبب إعلان حالة الطوارئ نتيجة سوء الأحوال الجوية في نابولي مع تحرك عاصفة "سياران" جنوبا باتجاه إيطاليا.



وتقرر إغلاق المدارس على كافة المستويات بما فيها الخاصة في نابولي، والمقابر بموجب مرسوم أصدره مانفريدي في ضوء حالة تأهب برتقالي أعلنتها إدارة الحماية المدنية اعتبارًا من الساعة 9 مساء الخميس ولمدة 24 ساعة.



وتشير توقعات الأحوال الجوية إلى أن الطقس يبدوا قاسيا للغاية من حيث هبوب الرياح، مع الأخذ بعين الاعتبار رصد احتمالات المخاطر القائمة. ولذلك تم اتخاذ "إجراءات طارئة وعاجلة لتجنب المخاطر حفاظاً على سلامة سكان المدينة".



يزور العديد من سكان نابولي مقابر أحبائهم بمناسبة يوم الأرواح يوم الخميس، والمعروف أيضا باسم يوم الموتى. (أنسامد).





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