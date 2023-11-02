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  2. ميلوني ضحية مكالمة مزيفة من قبل اثنين من الكوميديان الروس

ميلوني ضحية مكالمة مزيفة من قبل اثنين من الكوميديان الروس

Redazione ANSA
(أنسامد) - نوفمبر 2 - روما - قالت مصادر حكومية إن رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني وقعت قبل اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبرالماضي ضحية مكالمة هاتفية مازحة من اثنين من الكوميديين الروس أشارت فيها إلى التعب من الحرب في أوكرانيا وقالت إن هناك حاجة قريبا إلى مخرج من الصراع.

كانت ميلوني ضحية مكالمة هاتفية "مزيفة" مع الثنائي الكوميدي، فوفان (فلاديمير كوزنتسوف) ولكزس (أليكسي ستولياروف)، حيث تظاهر أحدهما بأنه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، وفقا للمصادر.

ووقعت هذه الحادثة في 18 سبتمبر/أيلول، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وخلال المكالمة الهاتفية، أشارت رئيسة الوزراء، من بين أمور أخرى، إلى أن "هناك الكثير من الإرهاق لدى جميع الأطراف" بشأن الصراع في أوكرانيا وأن "الوقت يقترب حينها يفهم الجميع أننا بحاجة إلى مخرج".

وأضافت ميلوني: "لدي بعض الأفكار حول كيفية التعامل مع هذا الوضع، لكنني أنتظر اللحظة المناسبة لوضعها على الطاولة".

وقال مكتب رئيس الوزراء: "يأسف مكتب المستشار الدبلوماسي لرئيسة الوزراء ميلوني للتضليل من قبل محتال تظاهر بأنه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وأجرى اتصال هاتفي مع رئيسة الوزراء ميلوني".

وتابع المكتب، "وقعت الحادثة في 18 سبتمبر في سياق الجهود المكثفة التي بذلتها رئيسة الوزراء ميلوني في تلك الساعات لتعزيز العلاقات مع القادة الأفارقة الذين عقدت معهم اجتماعات مهمة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في الفترة من 19 إلى 21 سبتمبر".

(أنسامد).

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