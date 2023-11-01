ايطاليا تضع سفينة انقاذ مهاجرين رهن الاحتجاز الادارى

(أنسامد) - نوفمبر 1 - روما - قالت منظمة "سى اي-4" الغير حكومية ان ايطاليا قامت بوضع سفينة الانقاذ الالمانية وفرضت غرامة قدرها 3 الاف يورو على مشغل المنظمة بتهمة التجاهل بناء على اوامر من خفر السواحل الليبي.



وتعتبر تلك المرة الثالثة التى يتم فيها فرض عقوبات على السفينة من جانب ايطاليا منذ قررت ادخال قواعد جديدة للسفن الخاصة للبحث عن المهاجرين وعمليات الانقاذ فى وسط البحر المتوسط في بداية العام.



وتحتجز السفينة فى ميناء فيبو فالنتينا فى كالابريا.وثال بيان المنظمة ان خفر السواحل الايطالى يتهم طاقم السفينة بعدم اتباع تعليمات خفر السواحل الليبى الذين طالبوا السفينة بالتحرك ناحية الشمال ثم قامت بمطاردة زورقاً يحمل نحو 50 شخصاً مما ادى لسقوط عدد كبير منهم وغرقهم فى الماء. (أنسامد).





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