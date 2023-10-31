حماس : إيطاليا "جزء من العدوان ضدنا "

(أنسامد) - أكتوبر 31 - روما - صرح وزير الصحة السابق في حماس والرئيس الحالي لمجلس العلاقات الدولية التابع للمنظمة في غزة، باسم نعيم، لقناة راي3: "للأسف، اختارت الحكومة الإيطالية مرة أخرى الجناح اليميني، الجانب اليميني من التاريخ".



وأضاف "إنه خطأ جسيم للغاية يحول إيطاليا إلى أحد أطراف العدوان على شعبنا".



أيدت إيطاليا حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بعد هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول الذي أسفر عن مقتل 1400 شخص في جنوب إسرائيل واحتجاز 229 رهينة، بينما دعت تل أبيب أيضا إلى السماح بدخول المساعدات والإمدادات الأساسية إلى غزة حيث تلوح كارثة إنسانية في الأفق، وحثت على ضبط النفس. بحيث يتم تقليل الخسائر في صفوف المدنيين إلى الحد الأدنى أثناء العمل الانتقامي الذي تقوم به إسرائيل لسحق المسلحين الإسلاميين.



وقد أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس يوم الثلاثاء إن إسرائيل قتلت 8525 شخصا في غزة منذ 7 أكتوبر، منهم 3542 طفلا و2187 امرأة.



(أنسامد).





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