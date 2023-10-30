إنهيار جسر بسبب موجة الطقس القاسي التي تضرب إيطاليا

(أنسامد) - أكتوبر 30 - روما - إنهار جسر فوق نهر تارو بالقرب من بارما جزئيا اليوم الاثنين حيث تعرضت إيطاليا لأحدث سلسلة من موجات الطقس القاسي.



وقد انهار جزء من هيكل الجسر في بلدة تيرينزو مع إرتفاع النهر بسبب الأمطار الغزيرة التي تضرب أجزاء كثيرة من شمال ووسط إيطاليا، إلى جانب الرياح القوية والبرد في بعض المناطق.



وتعرضت عدة مناطق في ليغوريا للفيضانات.



ووضعت السلطات إميليا رومانيا، التي تنتمي إليها بارما، في حالة تأهب أحمر يوم الاثنين بسبب الطقس القاسي، في حين وضعت توسكانا وفينيتو وليغوريا ولومباردي وفريولي فينيتسيا جوليا درجة واحدة في حالة تأهب برتقالي.



وأغلقت المدارس يوم الاثنين كإجراء احترازي في ليفورنو والعديد من البلدات في مقاطعتي لوكا وماسا كارارا.



يقول العلماء إن أزمة المناخ الناجمة عن انبعاثات الغازات الدفيئة البشرية تجعل الظواهر الجوية المتطرفة مثل موجات الحر والجفاف والعواصف الشديدة والفيضانات أكثر تواترا وأكثر شدة. (أنسامد).





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