مئات المهاجرين يصلون إلى لامبيدوزا

(أنسامد) - أكتوبر 30 - روما - وصلت العديد من قوارب المهاجرين إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية يوم امس الأحد، مما رفع عدد المهاجرين في مركز استقبال المهاجرين في الجزيرة الإيطالية إلى حوالي 800 شخص.



ووصلت ستة قوارب قادمة من ليبيا، يحمل كل منها ما بين 45 و84 شخصًا، أي ما مجموعه 340 شخصًا، وتلقت المساعدة من الشرطة المالية الإيطالية وسفن هيئة الموانئ.



وقال المهاجرون، إنهم من مصر وبنجلاديش وسوريا والسودان وإريتريا وإثيوبيا والمغرب وباكستان. كما وصل 48 شخصًا آخر بعد ذلك لجزيرة كونيللى القريبة وتم نقلهم إلى مركز استقبال المهاجرين.



وأصبحت لامبيدوزا محط الاهتمام الدولي في الأشهر الأخيرة بسبب الارتفاع الكبير في أعداد قوارب المهاجرين التي تصل إلى الجزيرة الواقعة في أقصى جنوب إيطاليا.



وقالت وزارة الداخلية الجمعة، إن 142384 شخصا وصلوا إلى إيطاليا حتى الآن هذا العام على متن قوارب المهاجرين، مقارنة مع 82152 خلال نفس الفترة من عام 2022. (أنسامد).





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