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  2. ميلوني تدافع عن امتناع إيطاليا عن التصويت لصالح هدنة في غزة

ميلوني تدافع عن امتناع إيطاليا عن التصويت لصالح هدنة في غزة

Redazione ANSA
(أنسامد) - أكتوبر 29 - روما - دافعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، عن قرار الحكومة الامتناع عن التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح قرار يدعو إلى هدنة في غزة.

وقالت ميلوني في تصريحات صحفية خلال زيارتها لبلدة أكوالاجنا في إقليم ماركي، إن هذا القرار كان "الأكثر توازنا من بين جميع المواقف الممكنة"، مضيفة : ليس من قبيل الصدفة أن يكون هذا هو موقف معظم دول الاتحاد الأوروبي وأوروبا ومجموعة السبع.

وتابعت : نحاول الحفاظ على التوازن، والتصويت لصالح قرار أو ضده قد يبعد إيطاليا عن الموقف الذي تتمسك به، منوهة أنه كان من الصواب اتخاذ الموقف الأكثر توازناً فيما يتعلق بهدف منع تصعيد الصراع، وهو الشيء الأكثر مسؤولية الذي يمكننا القيام به الآن.

من جانبها، انتقدت زعيمة الحزب الديمقراطي الإيطالي المعارض إيلي شلاين، يوم السبت قرار الحكومة، قائلة : "أعتقد أنه كان من الخطأ أن لا تدعم إيطاليا قرار الأمم المتحدة بشأن هدنة إنسانية".

وأكدت : كانت فرنسا وإسبانيا والبرتغال على صواب في التصويت لصالح القرار. تطلقوا عليها مسمى هدنة، أو وقف إطلاق نار إنساني أو هدنة إنسانية، فقط أوقفوا هذه المذبحة في حق المدنيين، مضيفة : نشعر بقلق كبير. لا يمكننا (فقط) أن نشاهد المدنيين وهم يذبحون".

(أنسامد).

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