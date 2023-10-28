ميلوني: إيطاليا تستعد لنقل المساعدات إلى قطاع غزة عبر البحر

(أنسامد) - أكتوبر 28 - روما - صرحت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، اليوم السبت، إن إيطاليا تستعد لنقل المساعدات إلى قطاع غزة عبر البحر.



وقالت ميلوني للصحفيين في بلدة أكوالاجنا في ماركي "أنا على اتصال مستمر مع وزير (الدفاع) جويدو كروسيتو وحلفائنا." وأضافت: "لدينا سفينة دورية متعددة الأبعاد جاهزة للوصول إلى المياه قبالة غزة لتوصيل المساعدات الإنسانية.



وتابعت: "ولدينا فرقاطتان إضافيتان وسفينة برمائية إذا لزم الأمر، بالإضافة إلى مستشفيات ميدانية".



وشددت علي إن إطلاق سراح الرهائن الذين احتجزتهم حماس خلال هجماتها على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول كان حاسما لتهدئة الوضع.



وتابعت: "نأمل أن تكون هناك أخبار (عن الرهائن)، والأخبار (على هذه الجبهة) ستكون مهمة للغاية للتوصل إلى وقف التصعيد".



وذكرت أن إيطاليا تقوم "بعمل شاق" على المستوى الدبلوماسي "بمسؤولية كبيرة وتوازن" داخل المجلس الأوروبي والأمم المتحدة.



(أنسامد).





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