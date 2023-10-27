ترتيبات لعقد لقاء بين البابا فرنسيس وعائلات الرهائن

(أنسامد) - أكتوبر 27 - روما - صرح وزير خارجية الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين يوم الجمعة، إن الفاتيكان يعمل على ترتيب لقاء بين البابا فرنسيس وعائلات الرهائن الذين تحتجزهم حماس.



وقال بارولين على هامش فاعلية أقيمت في بلدية روما: "نحن ندرس هذا الأمر، وقد رأينا أنهم موجودون هنا وتم استقبالهم على المستوى الإيطالي"، مضيفا : "لم نتخذ قرارا بعد، أعتقد أنه سيتم اتخاذه بحلول نهاية اليوم".



استقبل الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا يوم الأربعاء في قصر كيرينالي وفدا من أقارب ضحايا هجوم حماس وعائلات الأشخاص الذين احتجزتهم كرهائن خلال الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر على إسرائيل.



وأعرب بارولين أيضا عن أمله في ألا يكون هناك تصعيد في الحرب بين إسرائيل وحماس، مضيفًا أن هذا "يرتبط بشكل كبير بالإفراج عن الرهائن"، منوها : "إذا تمكنا من حل مسألة إطلاق سراح الرهائن فإن الاجتياح البري سيكون أقل إلحاحا". (أنسامد).





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