ماتاريلا : لا ينبغي انتقاد الأمم المتحدة بل تعزيز دورها

(أنسامد) - أكتوبر 27 - روما - أكد الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا يوم الخميس، أنه لا ينبغي انتقاد الأمم المتحدة بل تعزيز دورها، وذلك في أعقاب دعوات استقالة الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش بسبب تعليقاته بشأن الأوضاع في فلسطين.



وكان غوتيريش أدان وحشية هجمات حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، لكنه قال إن الهجوم "لم يحدث من فراغ"، ولكن بعد 56 عاما من "الاحتلال الخانق"، معربا عن قلقه إزاء انتهاك إسرائيل للقانون الدولي في غاراتها الجوية الانتقامية على غزة.



وقال ماتاريلا، متحدثا في القصر الرئاسي أمام المسؤولين الشباب ضمن برنامج مشترك بين وزارة الخارجية والأمم المتحدة : في بعض الأحيان نتوجه إلى الأمم المتحدة بروح انتقادية، ونتحدث عن محدداتها بدلا من نجاحاتها، وننسى أن قدرة الأمم المتحدة تعتمد على رغبة الدول الأعضاء.



وأضاف : لذلك، ترى إيطاليا أنه من الضروري أن نؤكد بوضوح أن الأمم المتحدة كانت وستظل الأداة الأكثر فعالية لحل التوترات والنزاعات، منوها : لهذا السبب، لابد من تعزيز الأمم المتحدة بكل السبل الممكنة، بما في ذلك الإصلاحات التي تضمن زيادة القدرة التشغيلية.



(أنسامد).





Ottieni il codice embed