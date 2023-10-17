تعزيز الأمن حول الفاتيكان بعد هجوم بروكسل الإرهابي

(أنسامد) - أكتوبر 17 - روما - عززت الشرطة الإيطالية الإجراءات الأمنية حول الفاتيكان بعد الأحداث الدولية الأخيرة، بما في ذلك الهجوم الإرهابي الذي وقع يوم الاثنين في بروكسل.



وقالت مفتشية شرطة الفاتيكان التابعة لشرطة الدولة الإيطالية لوكالة أنباء أنسا: "تم إبلاغ الموظفين بالحاجة إلى الحفاظ على موقف يقظ باستمرار أثناء أداء الواجب لحماية سلامتهم وسلامة الآخرين والكشف السريع عن أي موقف يعتبر شاذا".



علاوة على ذلك، كان أفراد شرطة الكاربنيري المناوبة في منطقة ساحة القديس بطرس يرتدون سترات واقية من الرصاص ويحملون أسلحة رشاشة يوم الثلاثاء.



وكما هو الحال دائما، تم إجراء ضوابط صارمة عند نقاط الكشف عن المعادن التي يجب على الزوار المرور من خلالها للدخول إلى كاتدرائية القديس بطرس، مما تسبب في حدوث طوابير طويلة. (أنسامد).





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