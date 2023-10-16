ماتاريلا: الشرق الأوسط يشتعل بسبب هجوم حماس الجبان
وأضاف الرئيس الإيطالي في كلمة ألقاها في منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في روما بمناسبة يوم الغذاء العالمي: "إن الشرق الأوسط يشتعل مرة أخرى بسبب الهجوم الجبان الذي نجح بالفعل في رفع دوامة الرعب والعنف إلى مستويات غير مسبوقة".
وتابع ماتاريلا: "إننا نشهد زيادة مثيرة للقلق في التوترات الدولية، واتساع خطوط الصدع بين الدول وبين مناطق العالم، وعودة إلى المواقف الإمبريالية والقوميات".
وفي إشارة إلى استخدام روسيا للحبوب كوسيلة للابتزاز في حرب أوكرانيا، قال ماتاريلا إن استخدام الغذاء والماء كوسيلة للحرب يعد "جريمة". (أنسامد).