ماتاريلا: الشرق الأوسط يشتعل بسبب هجوم حماس الجبان

(أنسامد) - أكتوبر 16 - روما - صرح الرئيس سيرجيو ماتاريلا يوم الاثنين إن الشرق الأوسط يشتعل بسبب الهجوم "الجبان" الذي شنته حركة حماس على إسرائيل يوم السبت الماضي.



وأضاف الرئيس الإيطالي في كلمة ألقاها في منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في روما بمناسبة يوم الغذاء العالمي: "إن الشرق الأوسط يشتعل مرة أخرى بسبب الهجوم الجبان الذي نجح بالفعل في رفع دوامة الرعب والعنف إلى مستويات غير مسبوقة".



وتابع ماتاريلا: "إننا نشهد زيادة مثيرة للقلق في التوترات الدولية، واتساع خطوط الصدع بين الدول وبين مناطق العالم، وعودة إلى المواقف الإمبريالية والقوميات".



وفي إشارة إلى استخدام روسيا للحبوب كوسيلة للابتزاز في حرب أوكرانيا، قال ماتاريلا إن استخدام الغذاء والماء كوسيلة للحرب يعد "جريمة". (أنسامد).





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