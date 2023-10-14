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  2. وزير الدفاع الإيطالي:يجب أن نستعد لعواقب الحرب

وزير الدفاع الإيطالي:يجب أن نستعد لعواقب الحرب

Redazione ANSA
(أنسامد) - أكتوبر 14 - روما - صرح وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو يوم السبت إن إيطاليا يجب أن تستعد للعواقب الاقتصادية الحتمية للحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وقال الوزير في سيفالونيا على هامش حفل إحياء الذكرى الثمانين لمذبحة كتيبة أكي في الجزيرة اليونانية خلال الحرب العالمية الثانية، إن "الحرب في أوكرانيا أدت بالفعل إلى تفاقم المناخ في جميع أنحاء العالم".

وتابع "إن هذا الجرح الذي انفتح الآن في الشرق الأوسط، والذي لا يمكن إلا أن يؤدي إلى تفاقم هذا الوضع.

وأضاف كروسيتو: "إن عواقب الحروب التي تبدو بعيدة بالنسبة لنا ستصل في النهاية إلى العالم أجمع، وعلينا أن نستعد لأنه في مثل هذا الوقت، يجب ألا ننقسم.

وأردف وزير الدفاع "إذا لم ينتصر العقل، فستكون هذه أوقاتا عصيبة، يمكن أن تسبب الضرر وانتشار النار إلى أبعد من قطاع غزة، مضيفا "دعونا نستعد لمساعدة الجزء الأضعف في البلاد والأكثر تضررا من هذه الصدمات".

https://www.ansa.it/english/news/2023/10/14/we-must-prepare-for- wars-consequences-crosetto_5e289651-a424-4e97-a311-3cf3c60bef7f.

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