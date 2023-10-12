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  2. مسلمو إيطاليا يطلقون دعوة سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين

مسلمو إيطاليا يطلقون دعوة سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين

Redazione ANSA
(أنسامد) - أكتوبر 12 - روما - وجه ممثلون بارزون للجالية المسلمة في إيطاليا، نداءا من أجل السلام بعد أن أدى القتال بين إسرائيليين وفلسطينيين إلى سقوط ما يقرب من 3 ألاف قتيل بين الطرفين.

وقال عبد الله رضوان، الأمين العام للمركز الثقافي الإسلامي في إيطاليا، "نجدد دعوتنا من أجل السلام، العنف مدان دائما".

وتابع "باعتبارنا المركز الثقافي الإسلامي في إيطاليا، فإننا نوجه نداء كبيرا من أجل السلام".

ومن جانبه، أكد نعيم نصر الله، إمام مسجد روما، "دور الأديان هو زرع السلام وليس إشعال النيران"، موضحا أن هذه الدعوة لن يتم تكرارها خلال صلاة الجمعة غدا.

وأوضح نصر الله ""لكننا لن نفعل ذلك خلال صلاة الجمعة في المسجد الكبير في روما لأننا نحترم شكلاً من أشكال السلوك الذي تم اعتماده دائمًا: الصلاة في اللحظات الصعبة والمؤلمة مثل هذه يجب أن تتم تجربتها بشكل وثيق، وليس التركيز على الجانب السياسي". (أنسامد).

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