بيان خماسي غربي : ندعم إسرائيل ونعترف بتطلعات الفلسطينيين

(أنسامد) - أكتوبر 10 - روما - تعهد قادة ايطاليا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، بـ "دعم إسرائيل في جهودها للدفاع عن نفسها" بعد الهجمات المفاجئة من قبل حركة "حماس " الفلسطينية.



وأضافوا في بيان مشترك صدر بعد لقاء لقادة الدول المذكورة بخاصية الفيديو مع الرئيس الامريكى جو بايدن، أنهم: "يعترفون بالطموحات الشرعية للشعب الفلسطيني" ولكنهم قالوا إن حماس "لا تقدم شيئًا للشعب الفلسطيني سوى المزيد من الإرهاب والدموية"، وفقًا للبيان.



وأعربت الدول الغربية المذكورة عن دعمها "الثابت والموحد" لتل أبيب، ودانوا في الوقت نفسه بشكل قاطع ما سمّوها "أعمال حماس المروعة".



كما أكدت أن التوقيت الحالي ليس مناسبا لأي جهة لاستغلال الهجمات لتحقيق مكاسب، معلنين دعم قدرة إسرائيل في الدفاع عن نفسها.



أتى هذا البيان في وقت تتواصل فيه الاشتباكات بين الفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلية في قطاع غزة. (أنسامد).





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