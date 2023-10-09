تاياني: نعمل على إنشاء ممر للرهائن ولإعادة الإيطاليين

(أنسامد) - أكتوبر 9 - روما - صرح وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء أنطونيو تاياني يوم الاثنين إن الحكومة تعمل على إنشاء ممر إنساني للمواطنين الإسرائيليين الذين تحتجزهم حركة حماس كرهائن في قطاع غزة بعد الهجوم الجوي والبحري والبري المفاجئ ضد إسرائيل يوم السبت.



وقال تاياني لبرنامج Trl: "لقد أعربنا عن تضامننا مع شعب إسرائيل ونعمل على إنشاء ممر إنساني للرهائن الإسرائيليين في غزة لتحرير النساء والأطفال والمسنين".



وتابع "نحن ندعم جميع المبادرات في هذا الصدد." وقد صرحت حركة حماس مساء الأحد إنها تحتجز 100 رهينة إسرائيلية، من بينهم ضباط رفيعو المستوى في الجيش.



وقبل ذلك بوقت قصير، قالت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية إنها تحتجز 30 إسرائيليا.



وعلى أساس هذه المعلومات، يبلغ العدد الإجمالي للرهائن الآن 130 رهينة.



ومن جهة أخري، قال تاياني يوم الاثنين في X إن الحكومة تعمل على مساعدة الإيطاليين الذين تقطعت بهم السبل في إسرائيل على العودة إلى إيطاليا.



وأضاف تاياني: "في الطريق إلى فلورنسا لحضور إجتماعات الولايات العامة للدبلوماسية الثقافية. نعمل على محاولة مساعدة المواطنين الذين تقطعت بهم السبل في إسرائيل على العودة إلى إيطاليا"، مؤكدا أن "سلامتهم هي الأولوية القصوى للحكومة".



وتشير التقارير الآن إلى مقتل حوالي 700 إسرائيلي وإصابة 2500 آخرين في هجمات حماس.



حتى صباح الاثنين، قالت وزارة الصحة في غزة إن 436 فلسطينيا قتلوا وأصيب 2270 آخرون في الغارات الجوية الانتقامية التي شنتها إسرائيل. (أنسامد).





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