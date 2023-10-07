إيطاليا تدين إرهاب حماس وتؤيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها

(أنسامد) - أكتوبر 7 - روما - أدانت الحكومة الإيطالية الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة حماس في قطاع غزة ضد إسرائيل صباح يوم السبت والذي قيل إنه حتى الآن قُتل فيه أكثر من 20 شخصًا وأصيب أكثر من 300 آخرين.



وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيسة الوزراء في قصر كيجي أن "الحكومة الإيطالية تتابع عن كثب الهجوم الوحشي الذي يحدث في إسرائيل وويدين بأقصى درجات الحزم الإرهاب والعنف المستمرين ضد المدنيين الأبرياء" وتابع البيان "ولن ينتصر الإرهاب أبدا وإننا نؤيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".



ومنذ صباح يوم السبت، تم إطلاق ما لا يقل عن 5000 صاروخ من غزة على وسط وجنوب إسرائيل، بما في ذلك مدينتي تل أبيب والقدس.



كما دخل العشرات من مقاتلي حماس إلى الأراضي الإسرائيلية من القطاع باستخدام طائرات شراعية أو من البحر.



وقال نائب رئيس الوزراء الإيطالي ووزير الخارجية أنطونيو تاياني إن "الحكومة تدين بأشد العبارات الهجمات على إسرائيل".



وأضاف أن "حياة الناس وأمن المنطقة واستئناف أي عملية سياسية معرض للخطر". (أنسامد).





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