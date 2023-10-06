ميلوني تجتمع مع مورافيتسكي قبل قمة أوروبية غير رسمية

(أنسامد) - أكتوبر 6 - روما - التقت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بنظيرها البولندي ماتيوس مورافيتسكي قبل الاجتماع غير الرسمي للمجلس الأوروبي الذي تنظمه الرئاسة الإسبانية في غرناطة يوم الجمعة.



وذكر بيان صادر عن مكتب رئيسة الوزراء في قصر كيجي، أن الجانبين ناقشا بشكل معمق الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، بدءا بالدعم الأوروبي لأوكرانيا، وقضايا الأمن والدفاع، وصمود القاعدة الصناعية في أوروبا وقدرتها التنافسية، وآفاق عملية توسيع الاتحاد الأوروبي، وقضايا الهجرة.



وفي بث مباشر عبر صفحته بموقع "فيسبوك" بعد الاجتماع، قال مورافيتسكي إنه اتفق مع نظيرته الإيطالية على أهمية الدفاع عن الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، لأنه بخلاف ذلك سيكون هناك دائمًا وضع نرى فيه عشرات الملايين من الأشخاص، إن لم يكن مئات الملايين، يرغبون في المجيء إلى هنا من أجزاء كثيرة من العالم.



وأضاف ماتيوس مورافيتسكي : "أوروبا لن تكون قادرة على الصمود أمام هذا، أوروبا سوف تتفكك". (أنسامد).





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