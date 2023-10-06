إيطاليا : شلاين تعلن عن مظاهرات مناهضة للحكومة في نوفمبر

(أنسامد) - أكتوبر 6 - روما - قالت زعيمة الحزب الديمقراطي الإيطالى المعارض إيلي شلاين، أمام إدارة الحزب الخميس، إن حزبها التابع لتيار يسار الوسط سيقود مظاهرات مناهضة للحكومة في جميع أنحاء البلاد في 11 نوفمبر القادم.



وأوضحت شلاين : "في 11 نوفمبر، جميع الرجال والنساء معًا، سنخرج إلى الشوارع، وكل أولئك الذين يشعرون بالحاجة الملحة لبناء بديل لهذا اليمين".



وتتولى الحكومة اليمينية برئاسة أول سيدة في منصب رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، السلطة منذ عام. ويعتبر الحزب الديمقراطي هو أكبر حزب معارض في البلاد.



وفي وقت سابق، قالت شلاين إن الحزب الديمقراطي "مستعد دائمًا لبناء بديل لليمين مع القوى الأخرى"، وذلك في إشارة إلى حركة خمس نجوم الشعبوية اليسارية وأحزاب الوسط.



وأشارت إلى أن هذه "الروح" تتعارض مع روح ميلوني وحلفائها، الذين يُزعم أنهم يخوضون معركة من أجل الحصول على الأصوات فيما بينهم قبل انتخابات البرلمان الأوروبي العام المقبل. (أنسامد).





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