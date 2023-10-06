إيطاليا : شلاين تعلن عن مظاهرات مناهضة للحكومة في نوفمبر

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

  1. ANSAmed
  2. إيطاليا : شلاين تعلن عن مظاهرات مناهضة للحكومة في نوفمبر

إيطاليا : شلاين تعلن عن مظاهرات مناهضة للحكومة في نوفمبر

Redazione ANSA
(أنسامد) - أكتوبر 6 - روما - قالت زعيمة الحزب الديمقراطي الإيطالى المعارض إيلي شلاين، أمام إدارة الحزب الخميس، إن حزبها التابع لتيار يسار الوسط سيقود مظاهرات مناهضة للحكومة في جميع أنحاء البلاد في 11 نوفمبر القادم.

وأوضحت شلاين : "في 11 نوفمبر، جميع الرجال والنساء معًا، سنخرج إلى الشوارع، وكل أولئك الذين يشعرون بالحاجة الملحة لبناء بديل لهذا اليمين".

وتتولى الحكومة اليمينية برئاسة أول سيدة في منصب رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، السلطة منذ عام. ويعتبر الحزب الديمقراطي هو أكبر حزب معارض في البلاد.

وفي وقت سابق، قالت شلاين إن الحزب الديمقراطي "مستعد دائمًا لبناء بديل لليمين مع القوى الأخرى"، وذلك في إشارة إلى حركة خمس نجوم الشعبوية اليسارية وأحزاب الوسط.

وأشارت إلى أن هذه "الروح" تتعارض مع روح ميلوني وحلفائها، الذين يُزعم أنهم يخوضون معركة من أجل الحصول على الأصوات فيما بينهم قبل انتخابات البرلمان الأوروبي العام المقبل. (أنسامد).

كل الحقوق محفوظة
Condividi
تغيير ملف تعريف الارتباط