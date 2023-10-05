إيطاليا: احتجاز إداري لسفينة الإنقاذ "أوبن أرمز" 20 يوما

(أنسامد) - أكتوبر 5 - روما - تعرضت سفينة "أوبن أرمز" للاحتجاز الإداري للمرة الثانية في ميناء مارينا دي كارارا لمدة 20 يوما، بالإضافة إلى غرامة بألاف اليوروهات بسبب عمليات إنقاذ متعددة.



ووصلت السفينة إلى الميناء عصر أمس وعلى متنها 176 مهاجرا.



وتواجه السفينة اتهامات بعدم احترام مرسوم بيانتدوسي الذي يحظر عمليات الإنقاذ العديدة في البحر، وهو نفس الاتهام الذي واجهته السفينة بعد إنزالها السابق في 22 أغسطس.



واستنكرت أوبن أرمز التابعة لمنظمة إسبانية تحمل نفس الاسم، هذا الإجراء، إذ كتبت على صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، "جريمتنا؟ إنقاذ 176 شخصا في وسط البحر المتوسط، وهو أخطر الحدود على كوكب الأرض".



وتابعت، "على مدى ثماني سنوات وحتى الآن، نشهد انقلابا سخيفا للحقيقة، حيث يمكن لأولئك الذين يمولون التعذيب في ليبيا أن يفعلوا ذلك مع الإفلات من العقاب، وأولئك الذين مثلنا، ينقذون الأرواح في البحر يتعرضون باستمرار للاتهامات".



واستطردت المنظمة، "مكاننا في وسط البحر ينقذ الأرواح"، داعية إلى إطلاقها لممارسة عملها. (أنسامد).





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