رؤساء الشركات يتوقعون هجوم الكترونى كارثى خلال عامين

(أنسامد) - أكتوبر 4 - روما - توقع اكثر من 86 بالمائة من الرؤساء التنفيديين لاكبر الشركات متعددة الجنسيات فى العالم وقوع هجوم الكترونى كارثى خلال العامين القادمين .



ويؤكد تقرير حول هذا الموضوع ان 27 بالمائة فقط يؤكدون ان لديهم دفاعات كافية لمواجهة الهجوم المحتمل.



وعلى هامش معرض سيبر تيك يوروب المنعقد فى روما يقول مورو ماتشى الرئيس و المدير التنفيذى لشركة اكسنتشور ايطاليا ان الشركات لا تدرك حجم المخاطرالالكترونية الا بعد وقوع الهجوم.



ويقول ماركو مولينارومسئول الامن الالكترونى فى ايطاليا ووسط اوروبا واليونان انه من الصعب تحديد مستوى الخسارة التى يخلفها مثل هذا الهجوم ولكن كل شركة يمكنها حساب خسارتها بشكل منفرد من خلال ما يكلفها اضطراب الخدمة الخاصة بها لمدة دقيقة . (أنسامد).





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