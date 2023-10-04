الاتحاد الأوروبي يسعى للتوصل إلى اتفاق بشأن المهاجرين

(أنسامد) - أكتوبر 4 - روما - قالت مصادر في الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، إن الاتحاد يسعى للتوصل إلى اتفاق بشأن المنظمات غير الحكومية لإنقاذ المهاجرين بعد أن انتقدت إيطاليا ألمانيا لتمويلها 10 من أصل 19 منظمة تعمل حاليًا في وسط البحر الأبيض المتوسط ونقلهم إلى إيطاليا بدلاً من ألمانيا.



صرح مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي "نبحث عن توافق في الآراء بشأن تنظيم الأزمات ودور المنظمات غير الحكومية في الحزمة التشريعية بشأن ميثاق الهجرة واللجوء".



وأضاف "الوفود على اتصال، دعونا نرى التطورات في الساعات المقبلة".



وتابع قائلا إن المحادثات مستمرة قبل القمة غير الرسمية للاتحاد الأوروبي في غرناطة بإسبانيا يوم الخميس.



https://www.ansa.it/english/news/2023/10/03/eu-seeking-deal-on-m igrants-and-ngos-sources_a2e5eaf5-f643-44f4-904d-a908ee28d843.ht ml (أنسامد).





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