الاتحاد الأوروبي يسعى للتوصل إلى اتفاق بشأن المهاجرين
صرح مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي "نبحث عن توافق في الآراء بشأن تنظيم الأزمات ودور المنظمات غير الحكومية في الحزمة التشريعية بشأن ميثاق الهجرة واللجوء".
وأضاف "الوفود على اتصال، دعونا نرى التطورات في الساعات المقبلة".
وتابع قائلا إن المحادثات مستمرة قبل القمة غير الرسمية للاتحاد الأوروبي في غرناطة بإسبانيا يوم الخميس.
https://www.ansa.it/english/news/2023/10/03/eu-seeking-deal-on-m igrants-and-ngos-sources_a2e5eaf5-f643-44f4-904d-a908ee28d843.ht ml (أنسامد).