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  2. ايطاليا-هجرة :اجراءات لحماية قاضية تتعرض لهجوم الحكومة

ايطاليا-هجرة :اجراءات لحماية قاضية تتعرض لهجوم الحكومة

Redazione ANSA
(أنسامد) - أكتوبر 3 - روما - تم تقديم طلب صباح اليوم الثلاثاء الى هيئة الحكم الذاتى التابعة للقضاء الايطالى لاتخاذ اجراء لحماية قاضية كاتانيا بولاندا الوستوليكو التى تتعرض لهجوم شرس من الحكومة الايطالية لحكمها بان التشريع الاخير الخاص بالمهاجرين "غير شرعى".

وكانت القاضية قررت عدم الالتزام بامر السماح لثلاثم مهاجرين تونسيين بالذهاب بعد قرار باحتجازهم فى احد مراكز اعادة التوطين فى بوزالو .

وقالت القاضية فى حكمها ان التشريعات ذات الصلة تنتهك الدستور الايطالى والاتفاقيات الدولية وقانون الاتحاد الاوروبى .

وكانت الحكومة الايطالية قد اصدرت سلسلة من القوانين المتعلقة بالتعامل مع المهاجرين بما فى ذلك المرسوم الاخير الذي ينص على احتجازهم فى مراكز اعادة التوطين لمدة تصل الى 18 شهر ويمكنهم دفع كفالة قدرها 5000 يورو لتجنب الاعتقال (أنسامد).

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