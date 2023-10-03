ايطاليا-هجرة :اجراءات لحماية قاضية تتعرض لهجوم الحكومة
وكانت القاضية قررت عدم الالتزام بامر السماح لثلاثم مهاجرين تونسيين بالذهاب بعد قرار باحتجازهم فى احد مراكز اعادة التوطين فى بوزالو .
وقالت القاضية فى حكمها ان التشريعات ذات الصلة تنتهك الدستور الايطالى والاتفاقيات الدولية وقانون الاتحاد الاوروبى .
وكانت الحكومة الايطالية قد اصدرت سلسلة من القوانين المتعلقة بالتعامل مع المهاجرين بما فى ذلك المرسوم الاخير الذي ينص على احتجازهم فى مراكز اعادة التوطين لمدة تصل الى 18 شهر ويمكنهم دفع كفالة قدرها 5000 يورو لتجنب الاعتقال (أنسامد).