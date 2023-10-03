ميلوني: من الصعب إدارة وضع المهاجرين "المتفجّر"

(أنسامد) - أكتوبر 3 - روما - صرحت رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني، اليوم الثلاثاء، إن الوضع المتعلق بوصول أعداد كبيرة من المهاجرين من شمال إفريقيا "متفجر" ويصعب معالجته.



وقد أعلنت وزارة الداخلية اليوم إن 134578 شخصا وصلوا إلى إيطاليا حتى الآن هذا العام عبر وصول قوارب المهاجرين، أي ما يقرب من ضعف عدد 72252 الذين وصلوا في الفترة المماثلة من عام 2022.



وشددت رئيسة الوزراء على أهمية خطة ماتي الحكومية لتعزيز شراكات الطاقة مع الدول الأفريقية والتعاون في وقف تدفقات المهاجرين.



وقالت ميلوني في مهرجان ديلي ريجوني في تورينو: "إنه مشروع استراتيجي يتضمن جمع أشياء كثيرة معا - تنمية البلدان الأفريقية في مواجهة وضع متفجر يجعل إدارة تدفقات الهجرة صعبة للغاية".



وأضافت "هذا يعني إعادة إيطاليا للدور الذي كانت تلعبه في البحر الأبيض المتوسط". (أنسامد).





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