ماتاريلا : النظام الصحي هو "أصل يجب الدفاع عنه"

(أنسامد) - أكتوبر 2 - روما - صرح الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا في "مهرجان المناطق" (Festival delle Regioni) في تورينو اليوم الاثنين إن الخدمة الصحية الوطنية الإيطالية "أصل ثمين يجب الدفاع عنه".



وشدد أيضًا على أن النظام بحاجة إلى "التكيف" مع العصر.



تتم إدارة الرعاية الصحية في إيطاليا من قبل الحكومات الإقليمية في البلاد.



كما تحدث ماتاريلا أيضًا عن الحكم الذاتي، وهو أمر مهم حيث أن حكومة رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني لديها خطط "للحكم الذاتي المتمايز"، والذي من شأنه أن يمكّن المناطق من طلب كفاءات أوسع والاحتفاظ بالمزيد من عائدات الضرائب المحصلة في مناطقها.



وأضاف إن الدستور "مستوحى من مبدأ" الحكم الذاتي وشدد على "ضرورة التعاون".



ويقول منتقدون إن خطة الحكم الذاتي المتمايز ستوسع الانقسام الكبير بالفعل بين شمال إيطاليا وجنوبها. (أنسامد).





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