اتحاد القضاة : الحكم ضد مرسوم الهجرة دليل على ديمقراطية نشطة

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

  1. ANSAmed
  2. اتحاد القضاة : الحكم ضد مرسوم الهجرة دليل على ديمقراطية نشطة

اتحاد القضاة : الحكم ضد مرسوم الهجرة دليل على ديمقراطية نشطة

Redazione ANSA
(أنسامد) - أكتوبر 1 - روما - قالت الرابطة الوطنية الإيطالية للقضاة يوم السبت، إن الحكم الذي أصدره قاض في كاتانيا ضد إجراءات الاحتجاز والكفالة التي اتخذتها الحكومة في مرسومها الجديد بشأن المهاجرين، والإفراج عن مواطن تونسي، هو دليل على الديمقراطية النشطة وليس تدخلا قضائي في أعمال السلطة التنفيذية.

وقال جوزيبي سانتالوتشيا، رئيس الرابطة الوطنية للقضاة، في تصريحات لوكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" : نحن لا نشارك في الأعمال السياسية والحكومية، بل نمارس السلطة القضائية".

وأضاف : من الطبيعي أن يكون هناك إجراءات يتخذها القضاة تتعارض مع بعض المشاريع والبرامج الحكومية. ولكن يجب ألا يُنظر إلى هذا على أنه تدخل، فهذه هي الديمقراطية".

وكانت محكمة كاتانيا أيدت استئناف المهاجر، وقالت إن المرسوم الأخير الذي أصدرته حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني غير قانوني.

(أنسامد).

كل الحقوق محفوظة
Condividi
تغيير ملف تعريف الارتباط