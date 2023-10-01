اتحاد القضاة : الحكم ضد مرسوم الهجرة دليل على ديمقراطية نشطة

(أنسامد) - أكتوبر 1 - روما - قالت الرابطة الوطنية الإيطالية للقضاة يوم السبت، إن الحكم الذي أصدره قاض في كاتانيا ضد إجراءات الاحتجاز والكفالة التي اتخذتها الحكومة في مرسومها الجديد بشأن المهاجرين، والإفراج عن مواطن تونسي، هو دليل على الديمقراطية النشطة وليس تدخلا قضائي في أعمال السلطة التنفيذية.



وقال جوزيبي سانتالوتشيا، رئيس الرابطة الوطنية للقضاة، في تصريحات لوكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" : نحن لا نشارك في الأعمال السياسية والحكومية، بل نمارس السلطة القضائية".



وأضاف : من الطبيعي أن يكون هناك إجراءات يتخذها القضاة تتعارض مع بعض المشاريع والبرامج الحكومية. ولكن يجب ألا يُنظر إلى هذا على أنه تدخل، فهذه هي الديمقراطية".



وكانت محكمة كاتانيا أيدت استئناف المهاجر، وقالت إن المرسوم الأخير الذي أصدرته حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني غير قانوني.



(أنسامد).





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