إيطاليا:إطلاق سراح مهاجر لأن الإجراءات الحكومية "غير شرعية"
وقبلت محكمة كاتانيا استئناف مهاجر وصل منتصف سبتمبر/أيلول إلى لامبيدوزا ثم نُقل إلى المركز الجديد في بوتساللو، واعتبرت أن المرسوم الحكومي الأخير "غير شرعي في عدة أجزاء"، حسبما ذكرت الصحيفة.
وشددت مصادر قضائية على وجه الخصوص على أن "القضاة يعترضون على إجراء الاعتقال الجديد والكفالة البالغة 5000 يورو الواجب دفعها حتى لا يذهبوا إلى المركز".
وبموجب الإجراءات الجديدة، يمكن احتجاز المهاجرين في مراكز الاحتجاز المؤقتة (CPR) قبل ترحيلهم لمدة تصل إلى 18 شهرا، ولكن يمكنهم دفع "كفالة" قدرها 5000 يورو لتجنب الاحتجاز، وهو الإجراء الذي أثار العديد من المراجعات. (أنسامد).