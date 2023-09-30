إيطاليا:إطلاق سراح مهاجر لأن الإجراءات الحكومية "غير شرعية"

(أنسامد) - سبتمبر 30 - روما - أطلق قضاة في صقلية سراح مهاجر، قائلين إن الإجراءات الحكومية ضده - بموجب مرسوم قمع جديد خاص بالمهاجرين تحت الاختبار - "غير شرعية"، حسبما ذكرت يوم السبت الطبعة الإلكترونية من صحيفة لا ريبوبليكا اليومية.



وقبلت محكمة كاتانيا استئناف مهاجر وصل منتصف سبتمبر/أيلول إلى لامبيدوزا ثم نُقل إلى المركز الجديد في بوتساللو، واعتبرت أن المرسوم الحكومي الأخير "غير شرعي في عدة أجزاء"، حسبما ذكرت الصحيفة.



وشددت مصادر قضائية على وجه الخصوص على أن "القضاة يعترضون على إجراء الاعتقال الجديد والكفالة البالغة 5000 يورو الواجب دفعها حتى لا يذهبوا إلى المركز".



وبموجب الإجراءات الجديدة، يمكن احتجاز المهاجرين في مراكز الاحتجاز المؤقتة (CPR) قبل ترحيلهم لمدة تصل إلى 18 شهرا، ولكن يمكنهم دفع "كفالة" قدرها 5000 يورو لتجنب الاحتجاز، وهو الإجراء الذي أثار العديد من المراجعات. (أنسامد).





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