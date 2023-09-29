مفوضية اللاجئين : لا يمكن ترك إيطاليا بمفردها في قضية الهجرة

(أنسامد) - سبتمبر 29 - روما - قالت مسؤولة بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إنه لا يمكن ترك إيطاليا بمفردها للتعامل مع الارتفاع الكبير في عدد المهاجرين الذين يصلون إلى شواطئها.



وصرحت مديرة مكتب المفوضية في نيويورك روفين مينيكديويلا خلال اجتماع لمجلس الأمن، أن 186 ألف شخص وصلوا عن طريق البحر هذا العام إلى جنوب أوروبا، من بينهم حوالي 130 ألف شخص وصلوا إلى إيطاليا.



وأوضحت أن أكثر من 2500 شخص لقوا حتفهم أو فقدوا أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط في عام 2023، مشيرة إلى أن معظمهم فُقدوا على طريق وسط البحر الأبيض المتوسط بين شمال أفريقيا وإيطاليا.



ولفتت روفين مينيكديويلا إلى أن الوضع في جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، التي تقع أقصى جنوب إيطاليا والتي تقصدها قوارب المهاجرين بشكل متكرر، "يسبب قلقا شديدا".



وقالت مينيكديويلا : "مفوضية اللاجئين حاضرة وتقدر الجهود التي تبذلها السلطات لتخفيف الازدحام على الجزيرة بسرعة، ولكن لا يمكن ترك إيطاليا وحدها للتعامل مع احتياجات الوافدين". (أنسامد).





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