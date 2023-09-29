تاياني يلتقي بيربوك وسط خلاف بشأن المنظمات غير الحكومية

(أنسامد) - سبتمبر 29 - روما - أجرى نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني محادثات مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، يوم الخميس وسط خلاف حول قرار برلين تمويل المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال إنقاذ المهاجرين في إيطاليا، بما في ذلك منظمة ألمانية تقوم بعمليات الإنقاذ في البحر.



وقال الوزير الإيطالي الذي تبنت حكومة بلاده لوائح تفرض سلسلة من القيود على سفن إنقاذ المهاجرين التي تديرها المنظمات غير الحكومية، في مؤتمر صحفي في برلين، إن تمويل الدول بشكل منفرد يجب أن يركز على الحلول الهيكلية لقضية الهجرة.



وتابع : "لا أحد يشن حربًا على المنظمات غير الحكومية. لكن لا يمكنهم جلب مهاجرين غير شرعيين يتصادف دائمًا أنهم يُنقلون إلى إيطاليا، وليس إلى أي مكان آخر، لأنها الأقرب".



وأضاف : يمكن لسفن المنظمات غير الحكومية أن تقوم بعمليات إنقاذ في عرض البحر، لكن لا يمكن تحويل إيطاليا إلى المكان الذي تجلب فيه جميع المنظمات غير الحكومية المهاجرين، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أنهم لا يريدون القدوم إلى إيطاليا، بل يريدون الوصول إلى دول أوروبية أخرى. ولهذا السبب هناك حاجة إلى حل أوروبي.



وفي إشارة إلى اختلاف آراء البلدين بشأن تمويل المنظمات غير الحكومية التي تتعامل مع المهاجرين في إيطاليا، قالت بيربوك "لقد تحدثنا عن ذلك اليوم وقد فعلنا ذلك من قبل"، مشيرة إلى أن ما يقرب من 95% من المهاجرين الذين تم إنقاذهم أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط يتم إنقاذهم من قبل السلطات الإيطالية. (أنسامد).





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