تاياني يلتقي بيربوك وسط خلاف بشأن المنظمات غير الحكومية

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

  1. ANSAmed
  2. تاياني يلتقي بيربوك وسط خلاف بشأن المنظمات غير الحكومية

تاياني يلتقي بيربوك وسط خلاف بشأن المنظمات غير الحكومية

Redazione ANSA
(أنسامد) - سبتمبر 29 - روما - أجرى نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني محادثات مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، يوم الخميس وسط خلاف حول قرار برلين تمويل المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال إنقاذ المهاجرين في إيطاليا، بما في ذلك منظمة ألمانية تقوم بعمليات الإنقاذ في البحر.

وقال الوزير الإيطالي الذي تبنت حكومة بلاده لوائح تفرض سلسلة من القيود على سفن إنقاذ المهاجرين التي تديرها المنظمات غير الحكومية، في مؤتمر صحفي في برلين، إن تمويل الدول بشكل منفرد يجب أن يركز على الحلول الهيكلية لقضية الهجرة.

وتابع : "لا أحد يشن حربًا على المنظمات غير الحكومية. لكن لا يمكنهم جلب مهاجرين غير شرعيين يتصادف دائمًا أنهم يُنقلون إلى إيطاليا، وليس إلى أي مكان آخر، لأنها الأقرب".

وأضاف : يمكن لسفن المنظمات غير الحكومية أن تقوم بعمليات إنقاذ في عرض البحر، لكن لا يمكن تحويل إيطاليا إلى المكان الذي تجلب فيه جميع المنظمات غير الحكومية المهاجرين، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أنهم لا يريدون القدوم إلى إيطاليا، بل يريدون الوصول إلى دول أوروبية أخرى. ولهذا السبب هناك حاجة إلى حل أوروبي.

وفي إشارة إلى اختلاف آراء البلدين بشأن تمويل المنظمات غير الحكومية التي تتعامل مع المهاجرين في إيطاليا، قالت بيربوك "لقد تحدثنا عن ذلك اليوم وقد فعلنا ذلك من قبل"، مشيرة إلى أن ما يقرب من 95% من المهاجرين الذين تم إنقاذهم أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط يتم إنقاذهم من قبل السلطات الإيطالية. (أنسامد).

كل الحقوق محفوظة
Condividi
تغيير ملف تعريف الارتباط