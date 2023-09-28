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  2. إيطاليا : ميلوني توقع اتفاقا لمكافحة التضخم مع الشركات

إيطاليا : ميلوني توقع اتفاقا لمكافحة التضخم مع الشركات

Redazione ANSA
(أنسامد) - سبتمبر 28 - روما - وقعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ووزير الأعمال وصنع في إيطاليا أدولفو أورسو اليوم الخميس اتفاقا لـ "مكافحة التضخم الربع السنوي" مع ممثلي جمعيات البيع بالتجزئة والتوزيع والصناعة الإيطالية.

وستجعل الاتفاقية، التي تم توقيعها في مكتب رئيسة الوزراء في قصر كيجي، سلة من المنتجات الأساسية الخاضعة للرقابة ومنخفضة الأسعار متاحة للمستهلكين في الفترة من 1 أكتوبر حتى 31 ديسمبر.

وصرحت جورجيا ميلوني عقب التوقيع على الاتفاقية "أن هذه الاتفاقية هي أداة سنستخدمها للعمل معًا لخفض أسعار السلع الرئيسية التي يتم استهلاكها بشكل كبير"، مشيرة إلى أنها مبادرة لها قيمة تتجاوز المجال الاقتصادي.

وتابعت : إنها رسالة جيدة للأمة وللشعب الإيطالي، بشأن قدرة إيطاليا على العمل معا في الأوقات الصعبة ومحاولة التحرك كمجتمع لتحقيق الأهداف، موضحة أن هذه الاتفاقية الأولى من نوعها ويمكن تمديدها إذا ثبت نجاحها. (أنسامد).

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