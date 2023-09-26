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  2. جنازة رسمية في مجلس النواب للرئيس السابق نابوليتانو

جنازة رسمية في مجلس النواب للرئيس السابق نابوليتانو

بحضور الرئيس الفرنسي ماكرون والرئيس الألماني شتاينماير

Redazione ANSA
(أنسامد) - سبتمبر 26 - روما - انطلقت اليوم الثلاثاء في مجلس النواب، مراسم الجنازة الرسمية غير الدينية لجورجيو نابوليتانو، أول رئيس لإيطاليا مرتين والذي توفي عن عمر يناهز 98 عامًا في روما يوم الجمعة، .

وكان من بين المسؤولين الحاضرين لتكريم الرئيس الراحل جورجيو نابوليتانو، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير.

ومن بين الشخصيات التي من المقرر أن تتحدث في الجنازة جوليو نجل نابوليتانو، والباحث في الكتاب المقدس الكاردينال جيانفرانكو رافاسي، والمفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية ورئيس الوزراء الإيطالي السابق باولو جينتيلوني، ورئيس الوزراء الإيطالي السابق والخبير في القانون الدستوري جوليانو أماتو، والقاضية السابقة والسياسية من يسار الوسط آنا فينوكيارو.

تم تركيب شاشتين كبيرتين في ساحة مونتيسيتوريو خارج مجلس النواب حتى يتمكن الجمهور من متابعة الجنازة.

وتم تنكيس جميع الأعلام على المباني العامة والممثليات الدبلوماسية والقنصلية الإيطالية في الخارج يوم الثلاثاء، الذي أُعلن يوم حداد وطني.

وسيتم دفن نابوليتانو في المقبرة غير الكاثوليكية في روما، حيث تم أيضا دفن الشعراء الإنجليز جون كيتس وبيرسي بيش شيلي والرسام الروسي كارل بريولوف والماركسي الإيطالي أنطونيو جرامشي. (أنسامد).

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