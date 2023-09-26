ميلوني : إيطاليا الآن أكثر مصداقية وأكثر استماعا لها دوليا
وقالت مليوني، زعيمة حزب إخوة إيطاليا FDI، على وسائل التواصل الاجتماعي:"في 25 سبتمبر من العام الماضي، جاءت إشارة واضحة من الإيطاليين: حكومة يمين الوسط بقيادة إخوة إيطاليا".
وتابعت "لقد بذلنا قصارى جهدنا لتحقيق النصر، مدركين أن هذه لن تكون نقطة وصول بل نقطة انطلاق. وبعد مرور عام، لا أشعر برغبة في تقديم بيانات، فالأمر متروك للمواطنين".
وأضافت "ولكن يمكنني أن أقول شيئاً واحداً: لقد وعدت بتقديم إيطاليا أفضل مما حصلت عليها، وأستطيع أن أقول إن أمتنا اليوم أصبحت أكثر مصداقية واستقراراً وأكثر استماعاً لها". (أنسامد).