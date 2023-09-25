البابا فرنسيس : يجب أن تكون الهجرة دائما خيارا حرا

(أنسامد) - سبتمبر 25 - روما - قال البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، إن الهجرة يجب أن تكون دائما خيارا حرا وليست الخيار الوحيد الممكن، وذلك عقب تلاوة صلاة التبشير الملائكي يوم الأحد أمام المحتشدين في ساحة القديس بطرس بمناسبة احتفال الكنيسة الكاثوليكية باليوم العالمي للمهاجرين واللاجئين.



وتابع : "يجب أن تكون الهجرة خيارا حرا، وليست الخيار الوحيد الممكن"، مضيفا : في الواقع، أصبح الحق في الهجرة أمرا إلزامياً بالنسبة لكثيرين اليوم، مع أنه ينبغي أن يتمتعوا بالحق في عدم الهجرة والبقاء في أرضهم.



وأشار إلى ضرورة إتاحة لكل رجل وكل امرأة إمكانية أن يعيشوا حياة كريمة في المجتمع الذي يوجدون فيه، منوها أنه من المؤسف أن البؤس والحروب، والأزمة المناخية تُجبر العديد من الأشخاص على الهروب.



وأردف قائلا : لذا نحن جميعا مدعوون إلى بناء مجتمعات منفتحة ومستعدة لاستضافة وتعزيز ومرافقة ودمج من يطرقون أبوابنا.



(أنسامد).





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