ميلونى:اهتمام كبير باقتراح ماكرون حول الهجرة

(أنسامد) - سبتمبر 25 - روما - اعلنت رئيسة الوزراء الايطالية جيورجيا ميلونى عن " الاهتمام الكبير" باقتراح الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون والذى طالب فيه "بالعمل معاً" لمقاومة الهجرة غير النظامية الى اوروبا.



وقالت في بيان لها "ارحب باهتمام كبير باقتراح الرئيس ماكرون بالعمل معاً لمكافحة الهجرة غير الشرعية".



واضافت "اصبح واضحاً انه على ايطاليا وفرنسا والاتحاد الاوروبى العمل معاً لدعم الدول الاصلية الطاردة للمهاجرين ومساعدة الدول العابرة لكشف الشبكات الاجرامية لتهريب المهاجرين".



واردفت ان هذا هو الاتجاه الذى تسلكه الحكومة الايطالية والذي ترغب فى استمراره مع مؤسسات الاتحاد الاوروبى والحلفاء الاوروبيين.



وكان ماكرون قد قال ليل امس الاحد فى حديث تليفزيونى"يجب أن نلعب دورنا كأوروبيين وألا نترك الإيطاليين وحدهم" (أنسامد).





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