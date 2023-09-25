ميلونى:اهتمام كبير باقتراح ماكرون حول الهجرة
وقالت في بيان لها "ارحب باهتمام كبير باقتراح الرئيس ماكرون بالعمل معاً لمكافحة الهجرة غير الشرعية".
واضافت "اصبح واضحاً انه على ايطاليا وفرنسا والاتحاد الاوروبى العمل معاً لدعم الدول الاصلية الطاردة للمهاجرين ومساعدة الدول العابرة لكشف الشبكات الاجرامية لتهريب المهاجرين".
واردفت ان هذا هو الاتجاه الذى تسلكه الحكومة الايطالية والذي ترغب فى استمراره مع مؤسسات الاتحاد الاوروبى والحلفاء الاوروبيين.
وكان ماكرون قد قال ليل امس الاحد فى حديث تليفزيونى"يجب أن نلعب دورنا كأوروبيين وألا نترك الإيطاليين وحدهم" (أنسامد).