إيطاليا : وفاه الرئيس السابق لفترتين جورجيو نابوليتانو

(أنسامد) - سبتمبر 23 - روما - توفي جورجيو نابوليتانو، الرئيس الإيطالي السابق لفترتين، وأحد أكثر الشخصيات السياسية احتراما في إيطاليا، في مستشفي في روما عن عمر يناهز 98 عاما، حيث كانت حالته حرجة لبعض الوقت، حسبما ذكرت مصادر الجمعة.



ولد نابوليتانو في نابولي في 29 يونيو 1925، وشغل منصب الرئيس الحادي عشر للجمهورية الإيطالية في الفترة من 2006 إلى 2015، وكان أول رئيس دولة يتم انتخابه لولاية ثانية في عام 2013.



كان نابوليتانو مناضل سابق ثم زعيم للجناح الإصلاحي للحزب الشيوعي الإيطالي (PCI) حتى تأسيس حزب اليسار الديمقراطي (PDS) في عام 1991، ثم عمل كوزير للداخلية في حكومة يسار الوسط رومانو برودي 1996-1998.



وقد سن قانونا يحمل إسمه "توركو-نابوليتانو" في عام 1998، وهو أول قانون شامل للهجرة في إيطاليا.



تخرج نابوليتانو من كلية الحقوق في جامعة نابولي في عام 1947، وانتخب لأول مرة لعضوية مجلس النواب في عام 1953 واستمر في تمثيل دائرته الانتخابية في موطنه الأصلي في نابولي دون انقطاع تقريبًا حتى عام 1996.



كما أخذته مسيرته السياسية الطويلة إلى ستراسبورغ كعضو في البرلمان الأوروبي من عام 1989 إلى عام 1992، قبل انتخابه رئيسًا لمجلس النواب الإيطالي من عام 1992 حتى عام 1994.



إن هيمنته على المشهد السياسي في إيطاليا - وخاصة الدور الرئيسي في ولادة حكومة الطوارئ بقيادة ماريو مونتي وسط أزمة الديون السيادية في عام 2011 - أكسبته لقب "الملك جورج".



ولم يعجب هذا الكثير من اليمين الذين قالوا إنه ساعد في هندسة نهاية حكومة سيلفيو برلسكوني النهائية، بزعم التواطؤ مع السلطات الأوروبية، لكنه كان يتصدر بانتظام استطلاعات الرأي التي أجراها أكثر السياسيين شعبية في إيطاليا.



في عام 2005 تم تعيين نابوليتانو عضوًا مدى الحياة في مجلس الشيوخ من قبل رئيس الجمهورية آنذاك، كارلو أزيليو شيامبي، سلفه كرئيس للدولة والضامن للدستور الإيطالي المناهض للفاشية بعد الحرب.



كان نابوليتانو عاشق للغة الإنجليزية طوال حياته، وتحدث الإنجليزية بطلاقة وألقي محاضرات في العديد من الجامعات الأمريكية في أواخر السبعينيات.



وخلال فترة وجوده الطويلة في الحزب الشيوعي الإيطالي، وهو أكبر حزب شيوعي في أوروبا الغربية لفترة طويلة، غالبًا ما كان يخالف عقيدة الحزب وينتقد الاتحاد السوفيتي، ولا سيما بسبب غزوه لأفغانستان في عام 1980. (أنسامد).





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